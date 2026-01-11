Basketball: München wieder in der Erfolgsspur

SID 11.01.2026 • 20:05 Uhr Die Bayern haben an der Bundesliga-Spitze weiter sechs Punkte Vorsprung.

Der deutsche Meister Bayern München bleibt unter seinem neuen Trainer Svetislav Pesic immerhin in der Basketball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Zwei Tage nach ihrer zweiten EuroLeague-Niederlage mit dem früheren Europameister-Coach auf der Bank (80:95 bei Olympiakos Piräus) kehrte das Starensemble im Spitzenspiel der 15. Runde gegen den früheren Champions-League-Gewinner Telekom Baskets Bonn durch seinen fünften Sieg im Oberhaus seit Pesics Amtsantritt nacheinander mit 66:63 (33:24) in die Erfolgsspur zurück.

Nach seinem 14. Sieg, bei dem Welt- und Europameister Andreas Obst mit 17 Punkten ein weiteres Mal der Topscorer war, hat München an der Tabellenspitze weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf ihren Verfolger Würzburg Baskets. Die Franken setzten bei Rasta Vechta mit mehr Mühe als erwartet erst nach Verlängerung mit 104:100 durch.