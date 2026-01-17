BBL: Alba siegt erneut souverän

SID 17.01.2026 • 22:38 Uhr Die Berliner fahren ihren elften Saisonsieg ein und ziehen mit Platz zwei nach Punkten gleich.

Alba Berlin hat in der Basketball Bundesliga (BBL) den nächsten lockeren Sieg eingefahren. Nach dem klaren Erfolg über die Academics Heidelberg siegte der Hauptstadtklub am 16. Spieltag bei Rasta Vechta ungefährdet mit 95:83 (52:42). Mit dem elften Saisonsieg zogen die Berliner nach Punkten mit den Würzburg Baskets gleich, die das Derby bei den Bamberg Baskets mit 86:92 (44:50) verloren.

Power Forward Justin Bean war mit 18 Punkten bester Schütze Albas, bei Rasta kam Nationalspieler Tibor Pleiß auf 17 Zähler. Berlin lag schon zu Beginn des zweiten Viertels mit 19 Punkten vorn, im letzten Durchgang ließen es die Gäste dann etwas gemächlicher angehen.