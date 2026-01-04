BBL: FC Bayern zerlegt nächsten Gegner

SID 04.01.2026 • 20:25 Uhr Mit abstiegsbedrohten Niedersachsen aus Braunschweig hat der Deutsche Meister nur kurzzeitig Probleme.

Nach dem erfolgreichen Auftritt in der EuroLeague hat Bayern München seinen Siegeszug im Liga-Alltag fortgesetzt. In der Basketball-Bundesliga (BBL) fuhr der Deutsche Meister bei den abstiegsgefährdeten Löwen Braunschweig einen souveränen 91:62 (49:37)-Auswärtssieg ein und schraubte seine Bilanz somit auf zwölf Siege bei lediglich einer Niederlage weiter hoch.

Zwar kamen die Löwen überraschend gut in die Partie, ihre zwischenzeitliche 14:3-Führung bestand jedoch nur kurz. Schon gegen Ende des ersten Viertels konnte das Team von Trainer Svetislav Pesic auf 18:21 aufschließen. Spätestens mit dem Ende der zweiten 15 Minuten waren die Kräfteverhältnisse mit einem 49:37 wiederhergestellt. Braunschweig mühte sich, konnte im Verlauf der Partie den deutlichen Klassenunterschied jedoch nicht weiter kaschieren. Justinian Jessup war mit 20 Punkten bester Werfer der Münchner, während Braunschweigs Luka Scuka mit 18 Treffern besonders erfolgreich war.

Während die Bayern weiter mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze thronen, bleibt Braunschweig Tabellen-16. – vier Punkte vor den Veolia Towers Hamburg, die allerdings noch zwei Spiele in der Hinterhand haben.