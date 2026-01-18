BBL: Bayern gegen Niners mit nächster Machtdemonstration

SID 18.01.2026 • 18:33 Uhr Nach dem Sieg über den EuroLeague-Rekordchampion lässt der FC Bayern Basketball den nächsten starken Auftritt folgen - vor allem ein Ex-Chemnitzer überzeugt.

Die Basketballer von Bayern München schweben in der Bundesliga weiter in eigenen Sphären und haben mit dem zwölften Ligasieg in Serie ihre Tabellenführung ausgebaut. Der deutsche Meister ließ bei den Niners Chemnitz mit 87:59 (42:27) nichts anbrennen und bestätigte seine beeindruckende Form nach der Gala gegen Rekordchampion Panathinaikos Athen in der EuroLeague (85:78) unter der Woche mit einem abgeklärten Auftritt.

Der auf dem Papier überdeutlichen Favoritenrolle wurden die Bayern sofort gerecht: Binnen sechs Minuten zog das Team von Svetislav Pesic auf 16:7 davon. Zwar mühte sich Chemnitz nach Kräften, fand jedoch kaum ein Mittel gegen den Spielfluss der Münchner. Zu kopflos agierten die Sachsen und konnten den Klassenunterschied in weiten Phasen des Spiels ohne die nötige Präzision am Korb nicht kaschieren.

Derweil überzeugten die Bayern wie so oft unter Disziplinfanatiker Pesic vor allem mit ihrer Defensivstärke. Dank ihrer zwischenzeitlich erdrückenden Rebound-Überlegenheit (25:12) brachten sie die Partie routiniert zu Ende.

Aufseiten der Münchner spielte vor allem Isiaha Mike an einstiger Wirkungsstätte groß auf. Der Ex-Chemnitzer war mit 16 Punkten bester Werfer. Yordan Minchev war treffsicherster Niners-Profi (12 Punkte).