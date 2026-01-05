BBL: Bonn ringt Bamberg nieder

SID 05.01.2026 • 22:11 Uhr Die Telekom Baskets Bonn feiern ihren dritten Sieg in Folge. Damit haben die Rheinländer ihre Serie ausgebaut.

Die Telekom Baskets Bonn haben ihre Miniserie in der Basketball Bundesliga (BBL) auf drei Siege ausgebaut und sich auf den Play-off-Plätzen festgesetzt. Der Champions-League-Sieger von 2023 besiegte den einstigen Serienmeister BMA365 Bamberg Baskets 76:74 (36:36) und ist mit 18:12 Punkten Fünfter, Bamberg belegt mit zwei absolvierten Spielen weniger Rang sieben (14:12).