BBL: Neue Führungsspitze in Oldenburg

Pleines neuer Oldenburg-Chef

Machtwechsel bei den EWE Baskets Oldenburg: Auf Christian Andresen folgt mit Daniel Pleines ein langjähriger Klub-Mitarbeiter.
SID
Basketball-Bundesligist EWE Baskets Oldenburg und Christian Andresen, Sprecher der Geschäftsführung, gehen künftig getrennte Wege.

Wie der Verein in einer Mitteilung am Donnerstag bekanntgab, entsprachen die Gesellschafter des Klubs, Hermann Schüller und Peter Wandscher, Andresens Wunsch nach Auflösung des Vertrags.

„Berufliche Neuorientierung“

Andresen, der im Februar 2025 in die Führungsspitze des Klubs gewechselt war, gab als Grund für sein Ausscheiden eine berufliche Neuorientierung an.

Andresens Nachfolge tritt Daniel Pleines an. Der 40-Jährige ist seit 2011 bei den Norddeutschen und fungierte zuletzt als Leiter Marketing und Kommunikation.

