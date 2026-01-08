Zu viel Schnee! Spielabsage in Hamburg

SID 08.01.2026 • 22:33 Uhr Das Schneetreiben in der Hansestadt sorgt für einen Spielausfall in der Basketball-Bundesliga. Auch eine Partie der Fußball-Bundesliga wackelt.

Das Duell der Veolia Towers mit den Gladiators Trier in der Basketball-Bundesliga (BBL) ist aufgrund der aktuellen Wetterlage infolge des Tiefs Elli abgesagt worden.

Wie die Hamburger am Donnerstagabend mitteilten, kann das für Samstag geplante Spiel in der Inselpark Arena nicht stattfinden und wird auf einen unbestimmten Termin verschoben. Die Halle auf der Elbinsel soll mindestens bis Dienstag vorsorglich aufgrund der aktuellen Schneelast gesperrt bleiben.

Schnee in Hamburg hat Folgen

„Die Sicherheit von Besuchern, Sportlern und Personal hat oberste Priorität – insbesondere dann, wenn das Dach durch anhaltenden Schneefall und Eisbildung stark belastet wird“, hieß es in der Mitteilung.

Alle für die Partie gekauften Tickets behalten laut Towers, die nach eigenen Angaben am Donnerstagabend von den Eigentümern der Multifunktionsarena über die Sperrung informiert worden waren, vorbehaltlich der Klärung eines Nachholtermins ihre Gültigkeit.

Droht auch Absage in der Fußball-Bundesliga?

In Hamburg ist wegen des Schneefalls auch das Fußball-Bundesligaspiel des FC St. Pauli gegen RB Leipzig am Samstag in Gefahr.

„Angesichts der Wetterlage können wir nicht dafür garantieren, dass das Spiel unter den gegebenen Umständen stattfinden kann“, hat St. Pauli bereits gewarnt: „Wir bitten zudem um Verständnis, dass wir als Verein dafür verantwortlich sind, das Stadion und das Spielfeld vorzubereiten – in Bezug auf die Verkehrssituation können wir keinen Einfluss nehmen.“