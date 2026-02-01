BBL: Nach sieben Monaten! Unglaubliche Bayern-Serie gerissen

SID 01.02.2026 • 20:10 Uhr In der Neuauflage des Vorjahresfinales muss sich der deutsche Meister Bayern München überraschend klar ratiopharm Ulm geschlagen geben.

Nach mehr als sieben Monaten hat der FC Bayern wieder ein Heimspiel in der Basketball Bundesliga (BBL) verloren - wie schon damals gegen ratiopharm Ulm.

In der Neuauflage des Vorjahresfinales musste sich der deutsche Meister am Sonntagabend im BMW Park überraschend klar mit 62:79 (37:41) geschlagen geben und kassierte seine zweite Saisonniederlage.

Mit 16:2 Siegen ist der Vorsprung an der Tabellenspitze vor Alba Berlin (12:5) aber weiter groß.

BBL: Ulm sorgt für erste Bayern-Heimniederlage

Ulm hatte im Juni das dritte Spiel der Play-off-Finalserie in München gewonnen, das entscheidende fünfte dort aber verloren. Nun gelang dem zuletzt schwächelnden Vizemeister, was in dieser Spielzeit bislang kein anderes Team geschafft hat. Für Ulm war der Erfolg im Kampf um einen Play-off-Platz enorm wichtig, 10:8 Siege reichen für Rang acht.

Nach dem Korb zum 8:6 (4. Minute) durch Nationalspieler Christian Sengfelder gab Ulm die Führung nicht mehr ab. Die Gegenwehr der Bayern war aber erst gut fünf Minuten vor Schluss gebrochen. Bester Werfer beim Titelverteidiger war der vor der Saison aus Ulm gekommene Justinian Jessup (14 Punkte), für die Gäste verbuchte Christopher Ledlum 16 Punkte. Bislang hatten die Münchner in dieser Saison nur Ende Oktober in Berlin verloren.