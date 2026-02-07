BBL: Bonn bezwingt Jena souverän

SID 07.02.2026 • 21:58 Uhr Für das Team von Trainer Marko Stankovic debütiert am Samstag ein Neuzugang.

Die Telekom Baskets Bonn haben in der Basketball Bundesliga (BBL) den zweiten Sieg in Folge gefeiert und einen Play-off-Platz in der Tabelle gefestigt. Gegen Aufsteiger Science City Jena gewann der Champions-League-Sieger von 2023 souverän mit 92:64 (48:36) und behauptet mit 24:16 Punkten einen Platz unter den Top Six.

Für das Team von Trainer Marko Stankovic, das das Geschehen auf dem Court die ganze Zeit über im Griff hatte, gab am Samstag Neuzugang Jalen Finch vor eigenem Publikum sein Debüt. Der US-amerikanische Guard war unter der Woche vom belgischen Erstligisten Brüssel Basketball nach Bonn gewechselt und kam auf vier Zähler. Bester Scorer aufseiten der Baskets war Jeff Garrett (20 Punkte), für Jena war Joe Wieskamp (17 Punkte) erfolgreichster Werfer.