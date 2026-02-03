Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
BBL
BBL
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
BBL>

BBL: Schröder-Entdecker übernimmt als Trainer

Schröder-Entdecker übernimmt BBL-Team

Braunschweig trennt sich von Kostas Papazoglou. Für den glücklosen Chefcoach übernimmt interimsweise der Entdecker von NBA-Star Dennis Schröder.
Schröder-Entdecker Liviu Calin (l.) übernimmt Braunschweig interimsweise
Schröder-Entdecker Liviu Calin (l.) übernimmt Braunschweig interimsweise
© IMAGO/regios24
SID
Braunschweig trennt sich von Kostas Papazoglou. Für den glücklosen Chefcoach übernimmt interimsweise der Entdecker von NBA-Star Dennis Schröder.

Nach dem nächsten Rückschlag im Abstiegskampf der Basketball Bundesliga (BBL) hat sich Schlusslicht Löwen Braunschweig von seinem Cheftrainer Kostas Papazoglou getrennt.

Der Klub von NBA-Star und Gesellschafter Dennis Schröder stellte den Griechen am Dienstag mit sofortiger Wirkung frei. Bis ein Nachfolger gefunden ist, betreut Löwen-Urgestein und Schröder-Entdecker Liviu Calin das Team interimsweise.

Papazoglou hatte das Cheftraineramt erst im vergangenen Sommer von Jesus Ramirez übernommen, dessen Assistent er zuvor gewesen war. Zuletzt hatten die Löwen zu Hause gegen den Tabellenvorletzten MLP Academics Heidelberg verloren (94:99), es war die sechste Niederlage in Folge.

Nächster Gegner sind am kommenden Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) die Hamburg Towers, der Tabellen-16.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite