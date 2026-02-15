BBL: Nächster Kantersieg der Bayern - Alba gewinnt weiter

SID 15.02.2026 • 18:22 Uhr Der Meister fertigt in der Basketball Bundesliga den nächsten Gegner ab. Berlin dreht spät auf.

Bayern München hat mit dem nächsten Kantersieg seine Dominanz in der Basketball Bundesliga (BBL) unterstrichen. Eine Woche nach dem 106:63 über die MLP Academics Heidelberg ließ der Spitzenreiter ein 106:61 (60:33) beim Aufsteiger Science City Jena folgen. Mit 18:2 Siegen führt der Meister die Liga souverän an.

Wenyen Gabriel und Andreas Obst waren mit je 16 Punkten die besten Schützen der Münchner. Bei seiner ersten Rückkehr nach Jena erzielte Johannes Voigtmann elf Zähler. Der Center, wie Obst Welt- und Europameister, war in Thüringen einst zum Profi gereift, seit seinem Abgang vor 13 Jahren hatte er nicht mehr dort gespielt.