BBL: Würzburg stoppt Negativserie

SID 13.02.2026 • 21:58 Uhr Die Baskets und die Academics befinden sich kurzzeitig auf Kurs Negativrekord, dann zieht Würzburg an.

Die Fitness First Würzburg Baskets haben ihre Talfahrt in der Basketball Bundesliga (BBL) gestoppt. Das Team von Trainer Sasa Filipovski setzte sich in einer niveauarmen Partie gegen die abstiegsbedrohten MLP Academics Heidelberg mit 70:54 (25:23) durch und beendete die Serie von vier Niederlagen nacheinander.

In der ersten Halbzeit lief bei den Halbfinalisten aus der letzten Saison nur wenig zusammen, vor allem im zweiten Viertel, das mit 11:6 an Würzburg ging. Kurzzeitig lagen die Teams gar auf Kurs Negativrekord, den die damaligen Brose Baskets und RheinEnergie Köln im Jahr 2007 mit einer Gesamtpunktzahl von nur 83 Zählern (50:33) aufgestellt hatten.

BBL: Heidelberg weiter Vorletzter

Erst nach der Pause nahm das Spiel etwas Fahrt auf, im Schlussabschnitt zog Würzburg davon. Würzburgs Johnathan Stove (19) war der beste Schütze der Begegnung.

Die Würzburger waren durch die Negativserie vom zweiten auf den siebten Platz abgerutscht, nun schoben sie sich zumindest vorübergehend wieder auf Rang vier (12:8 Siege).