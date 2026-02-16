Bogicevic soll MBC zum Klassenerhalt führen

SID 16.02.2026 • 12:04 Uhr Der Serbe kehrt in die BBL zurück und wird mit einem Vertrag bis zum Saisonende ausgestattet.

Der abstiegsbedrohte Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat nach dreiwöchiger Trainersuche Milenko Bogicevic verpflichtet. Wie der Pokalsieger am Montag bekannt gab, unterschrieb der Serbe einen Vertrag bis zum Saisonende. Beim Auswärtsspiel am Donnerstag bei den MHP Riesen Ludwigsburg (19.00 Uhr/Dyn) soll Bogicevic erstmals als Headcoach auf der Bank des Tabellen-15. Platz nehmen.

Bogicevic löst Sportdirektor Silvano Poropat ab, der nach dem Rücktritt von Marco Ramondino Ende Januar für fünf Pflichtspiele (ein Sieg) als Interimstrainer eingesprungen war. Drei Tage nach Romandinos Abschied hatten sich die Weißenfelser auch überraschend von Geschäftsführer Konstantin Krause getrennt, der erst zwei Wochen zuvor installiert worden war.

„Aus meiner Zeit bei Alba Berlin erinnere ich mich noch an die Energie und an die Leidenschaft der Mannschaft und der Fans“, sagte Bogicevic: „In der Mannschaft steckt Potenzial.“ Der 49-Jährige war von 2012 bis 2016 bei Alba Co-Trainer von Sasa Obradovic und gewann in dieser Zeit dreimal den Pokal.