Geglückte Top-Four-Generalprobe: Bayern mühen sich zum Sieg

SID 17.02.2026 • 20:42 Uhr Gegen die Skyliners Frankfurt lassen die Bayern vor dem Pokalturnier die Dominanz vergangener Wochen vermissen - berappeln sich dann aber letztlich doch.

Vier Tage vor dem Start des Top-Four-Turniers um den deutschen Pokal hat sich der FC Bayern München in der Basketball-Bundesliga (BBL) ungewohnt schwerfällig präsentiert.

In einer ausgeglichenen Partie mühte sich der deutsche Meister gegen die Skyliners Frankfurt zu einem 85:76 (43:45) - und gestaltete somit die Generalprobe vor dem Pokalwochenende erfolgreich.

McCormack glänzt für Bayern

David McCormack war mit seinem Karrierebestwert von 21 Punkten der beste Schütze der Münchner. Aufseiten der Frankfurter steuerte Jaedon Le Dee ebenfalls 21 Punkte bei.

Nach den jüngsten Kantersiegen gegen Heidelberg (106:63) und Jena (106:61) ging dem Branchenprimus seine spielerische Dominanz ab, zu fehlerbehaftet agierten die Bayern am Korb. Frankfurt hingegen war nach zuletzt zwei Pleiten in der Overtime auf Wiedergutmachung aus.

Zwischenzeitlich lagen die Münchner 21:35 zurück. Doch der Meister berappelte sich, kontrollierte in der Schlussphase vor allem defensiv das Brett - und entschied die Partie letztlich souverän.

ALBA Berlin verpatzt Generalprobe

Rekordpokalsieger ALBA Berlin verpatzte seine Generalprobe und hatte gegen die abstiegsbedrohten Veolia Towers Hamburg mit 87:93 (31:45) überraschend das Nachsehen. Nicht nur ziehen die Bayern damit auf acht Punkte in der BBL davon, auch ist ALBAs Serie von sechs Ligasiegen passé.