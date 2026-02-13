Spanier Díaz neuer Headcoach der Löwen Braunschweig

SID 13.02.2026 • 13:16 Uhr Ramón Díaz übernimmt den Trainer-Posten bei den Löwen Braunschweig bis zum Saisonende. Schröder-Entdecker Liviu Calin hatte zuletzt das Kommando.

Ramón Díaz soll die Löwen Braunschweig vor dem Abstieg aus der Basketball Bundesliga (BBL) retten. Der Spanier übernimmt den Trainerposten beim Schlusslicht und wird schon am Samstag beim Auswärtsspiel bei den Skyliners Frankfurt (18.30 Uhr) an der Seitenlinie stehen. Das gab der Klub, dessen Alleingesellschafter Welt- und Europameister Dennis Schröder ist, am Freitag bekannt.

Díaz folgt auf Schröder-Entdecker Liviu Calin, der den Posten Anfang Februar nach der Entlassung von Kostas Papazoglou übergangsweise übernommen hatte. Díaz, bis Januar 2026 Headcoach bei Coviran Granada in der spanischen Topliga ACB, erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.