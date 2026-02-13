Newsticker
Spanier Díaz neuer Headcoach der Löwen Braunschweig

Nachfolger für Schröder-Entdecker fix

Ramón Díaz übernimmt den Trainer-Posten bei den Löwen Braunschweig bis zum Saisonende. Schröder-Entdecker Liviu Calin hatte zuletzt das Kommando.
SID
Ramón Díaz soll die Löwen Braunschweig vor dem Abstieg aus der Basketball Bundesliga (BBL) retten. Der Spanier übernimmt den Trainerposten beim Schlusslicht und wird schon am Samstag beim Auswärtsspiel bei den Skyliners Frankfurt (18.30 Uhr) an der Seitenlinie stehen. Das gab der Klub, dessen Alleingesellschafter Welt- und Europameister Dennis Schröder ist, am Freitag bekannt.

Díaz folgt auf Schröder-Entdecker Liviu Calin, der den Posten Anfang Februar nach der Entlassung von Kostas Papazoglou übergangsweise übernommen hatte. Díaz, bis Januar 2026 Headcoach bei Coviran Granada in der spanischen Topliga ACB, erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

„Jetzt geht es darum, alle Kräfte konsequent auf sportlichen Erfolg und die Sicherung des Klassenerhalts zu bündeln“, sagte Geschäftsführer Nils Mittmann: „Für uns war entscheidend, einen Trainer zu verpflichten, der sich klar mit unserem Klub und unserer Spielphilosophie identifiziert und zugleich über ein stringentes defensives Konzept verfügt. Ramón Díaz steht für hohen defensiven Druck, ein schnelles, mannschaftsdienliches Offensivspiel mit frühen Abschlüssen – genau das passt sehr gut zu unserer sportlichen Ausrichtung.“

