Ulm setzt weiter auf Harrelson: "Coacht mit klarem Kompass"

SID 25.02.2026 • 18:35 Uhr

In der Länderspielpause hat Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm die Weichen für die Zukunft gestellt und den auslaufenden Vertrag mit Cheftrainer Ty Harrelson um zwei Jahre bis 2028 verlängert. Das gab der Vizemeister am Mittwoch bekannt. Der US-Amerikaner war zur vergangenen Saison von Rasta Vechta nach Ulm gewechselt.