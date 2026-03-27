Alba Berlin plant Mega-Halle – Sprungbrett für NBA Europe?

SID 27.03.2026 • 12:40 Uhr Die Aussicht auf eine neue Multifunktionsarena könnte den Berliner Basketballern auch bei der Bewerbung um einen Startplatz in der NBA Europe helfen.

Geschäftsführer Marco Baldi vom Basketball-Bundesligisten Alba Berlin sieht eine mögliche neue Halle als wertvollen Baustein für eine Zukunft in einer NBA Europe. „Wenn wir ins Rennen gehen können mit einer Aussicht auf eine Arena und einen Campus, der unsere ganzen Qualitäten und Möglichkeiten auf den höchsten Stand bringt, dann hilft es auf jeden Fall auch bei der Bewerbung für die Lizenz“, sagte Baldi am Freitag im Sportausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses.

Albas Arena- und Liga-Pläne

Baldi und Finanzdirektor Daniel Endres stellten dort ihre Pläne und eine Machbarkeitsstudie für eine neue Arena und einen Alba-Zukunftscampus vor. Jene Bestrebungen folgen auch auf die geplante Gründung einer europäischen Basketball-Liga durch die NBA und den Weltverband FIBA. Alba gilt als Kandidat auf einen Startplatz. Wie Baldi verriet, müsse Alba bis zum 31. März seine Unterlagen dafür einreichen.

NBA-Präsenz beendet Europas B-Ware-Image

Baldi ordnete zudem die Bedeutung eines Einstieg der NBA in Übersee für den europäischen Basketball ein. So seien Basketballwettbewerbe, „wo nicht NBA draufsteht“, nach seinem Eindruck in den Augen der Öffentlichkeit häufig „B-Ware“. Diesem Status könne man nun entwachsen. „Da tut sich jetzt zusammen, was eine fantastische Chance ist. Denn dieser Nimbus der Zweitklassigkeit geht verloren.“

NBA-Europe-Start frühestens 2028

Den geplanten Start der NBA Europe im September 2027 bezeichnete Baldi als „extrem ambitioniert“; wenn es 2028 würde, wäre dies „auch kein Drama.“ Alba sei bewusst, dass der Verein vor der Fertigstellung einer neuen Halle in einer anderen Arena überbrücken müsste – folglich nannte Baldi die Saison 2031/2032 als „Best Case“ für einen Spielbeginn in einer neuen Arena.

Arena-Campus entsteht in Adlershof

Diese soll am Standort Adlershof im Bezirk Treptow-Köpenick entstehen. Dort sollen neben Sportevents auch Konzerte und Konferenzen stattfinden, abhängig von der Art der Veranstaltung mit einer Kapazität von 16.000 bis 20.000 Zuschauern. Geplant sind auf dem Campus auch eine Bewegungskita, eine Sportschule, ein Internat und ein Leistungszentrum. Die Berliner Morgenpost hatte in den vergangenen Tagen zuerst berichtet.

Finanzierung: Investoren zeigen großes Interesse