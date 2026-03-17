Albas Co-Trainer gewinnt bei "Wer wird Millionär?" 64.000 Euro

SID 17.03.2026 • 05:37 Uhr Der ehemalige deutsche Basketball-Nationalspieler steigt erst bei der 125.000-Euro-Frage aus.

Der ehemalige deutsche Basketball-Nationalspieler Vladimir Bogojevic hat bei der RTL-Show „Wer wird Millionär?“ kräftig abgeräumt.

Der aktuelle Co-Trainer des elfmaligen Meisters Alba Berlin schaffte es am Montagabend auf den Stuhl gegenüber von Moderator Günther Jauch und stieg erst bei der 125.000-Euro-Frage aus.

Der 57-malige Nationalspieler, der 1999 an der Seite von Dirk Nowitzki an der EM teilgenommen hatte, gewann somit 64.000 Euro.

Der in Serbien geborene Bogojevic erzählte in der Show unter anderem von seiner Flucht wegen des Krieges im Jahr 1992 und seiner späteren Einbürgerung in Deutschland.

„Der Deutsche Basketball Bund hatte Interesse, mich bei den Maßnahmen auch spielberechtigt zu bekommen“, erzählte er.