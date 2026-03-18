Aufsteiger Science City Jena hat sich im Tabellenkeller der Basketball Bundesliga (BBL) mit dem erst dritten Heimsieg der Saison etwas Luft verschafft. Der Rückkehrer schlug Playoff-Kandidat EWE Baskets Oldenburg am Mittwochabend in einem Nachholspiel überraschend deutlich mit 97:75 (39:37). Jena baute durch den Erfolg mit nun 18:28 Punkten den Vorsprung auf den Vorletzten MLP Academics Heidelberg (12:36) und Schlusslicht Löwen Braunschweig (10:38) aus. Zwei Teams steigen in die ProA ab.
Basketball: Aufsteiger Jena trotzt Heimschwäche
Der Rückkehrer lässt Playoff-Kandidat EWE Baskets Oldenburg in einem Nachholspiel keine Chance.
Jubel bei Jenas Topscorer Joe Wieskamp
© IMAGO/SID/CHRISTOPH WORSCH
Jena, das zuvor weniger Heimsiege als jeder andere BBL-Klub auf dem Konto hatte, zog im dritten Viertel (29:18) erstmals klarer davon und sorgte mit einem 11:0-Lauf Anfang des Schlussabschnitts früh für die Vorentscheidung. Als Topscorer kam Joe Wieskamp für den Rückkehrer auf 28 Punkte. Oldenburg um seinen besten Werfer Christopher Clemons (20) rutschte mit 22:26 Punkten auf Rang elf ab. Dieser reicht nicht zum Einzug in die Playin-Runde. Jena überholte die Veolia Towers Hamburg und sprang auf Rang 14.
Die VET-Concept Gladiators Trier, zweiter Aufsteiger neben Jena, schlugen Hamburg am Abend 101:92 (55:48) und festigten Platz sieben.