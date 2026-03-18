Basketball: Aufsteiger Jena trotzt Heimschwäche

SID 18.03.2026 • 22:06 Uhr Der Rückkehrer lässt Playoff-Kandidat EWE Baskets Oldenburg in einem Nachholspiel keine Chance.

Aufsteiger Science City Jena hat sich im Tabellenkeller der Basketball Bundesliga (BBL) mit dem erst dritten Heimsieg der Saison etwas Luft verschafft. Der Rückkehrer schlug Playoff-Kandidat EWE Baskets Oldenburg am Mittwochabend in einem Nachholspiel überraschend deutlich mit 97:75 (39:37). Jena baute durch den Erfolg mit nun 18:28 Punkten den Vorsprung auf den Vorletzten MLP Academics Heidelberg (12:36) und Schlusslicht Löwen Braunschweig (10:38) aus. Zwei Teams steigen in die ProA ab.

Jena, das zuvor weniger Heimsiege als jeder andere BBL-Klub auf dem Konto hatte, zog im dritten Viertel (29:18) erstmals klarer davon und sorgte mit einem 11:0-Lauf Anfang des Schlussabschnitts früh für die Vorentscheidung. Als Topscorer kam Joe Wieskamp für den Rückkehrer auf 28 Punkte. Oldenburg um seinen besten Werfer Christopher Clemons (20) rutschte mit 22:26 Punkten auf Rang elf ab. Dieser reicht nicht zum Einzug in die Playin-Runde. Jena überholte die Veolia Towers Hamburg und sprang auf Rang 14.