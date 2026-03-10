Basketball: Bayern siegen glanzlos gegen Braunschweig

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Bundesliga ausgebaut. Das Team von Trainerfuchs Svetislav Pesic setzte sich im Nachholspiel 98:80 (50:37) gegen die Basketball Löwen Braunschweig durch und liegen nun sechs Punkte vor dem Tabellenzweiten ALBA Berlin. Zudem haben die Bayern ein weiteres Nachholspiel in der Hinterhand.