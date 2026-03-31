Bayern: Langzeitvertrag! Dreier-Ass Jessup bleibt bis 2028

SID 31.03.2026 • 10:36 Uhr Der US-Amerikaner Justinian Jessup bleibt langfristig in München - es ist der nächste Vertrags-Erfolg nach dem Coup mit Andreas Obst.

Basketball-Meister Bayern München hat den Vertrag mit Justinian Jessup vorzeitig verlängert.

Der US-amerikanische Shooting Guard bleibt dem Bundesliga-Spitzenreiter damit bis 2028 erhalten. Der 27-Jährige war im Vorjahr von Vizemeister ratiopharm Ulm nach München gewechselt.

Bayern bindet Top-Shooter Jessup

Nach der Vertragsverlängerung von Welt-und Europameister Andreas Obst Anfang März bindet Bayern mit Jessup den nächsten Leistungsträger. „Er ist nicht nur einer der besten Shooter Europas, er gibt außerdem immer alles auf beiden Seiten des Courts für sein Team“, sagte Sportchef Dragan Tarlac.

Jessups starke Quoten beeindrucken