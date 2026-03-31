Bayern: Langzeitvertrag! Dreier-Ass Jessup bleibt bis 2028

Basketball-Meister Bayern München hat den Vertrag mit Justinian Jessup vorzeitig verlängert.
Bayern verlängert mit Leistungsträger
Der US-amerikanische Shooting Guard bleibt dem Bundesliga-Spitzenreiter damit bis 2028 erhalten. Der 27-Jährige war im Vorjahr von Vizemeister ratiopharm Ulm nach München gewechselt.
Bayern bindet Top-Shooter Jessup
Nach der Vertragsverlängerung von Welt-und Europameister Andreas Obst Anfang März bindet Bayern mit Jessup den nächsten Leistungsträger. „Er ist nicht nur einer der besten Shooter Europas, er gibt außerdem immer alles auf beiden Seiten des Courts für sein Team“, sagte Sportchef Dragan Tarlac.
Jessups starke Quoten beeindrucken
Jessup legt in seiner Debütsaison in der EuroLeague im Schnitt 8,2 Punkte auf, in der Bundesliga sind es 11,4 Zähler. Zudem kommt er in der heimischen Spielklasse auf eine enorm starke Dreierquote von 45,2 Prozent. Mit den Bayern führt Jessup derzeit die Bundesliga-Tabelle an, in der EuroLeague hat der Klub die Playoffs bereits verpasst.