Basketball: Mega-Comeback sorgt für BBL-Krimi

SID 20.03.2026 • 22:19 Uhr ALBA Berlin entgeht gerade so einer Niederlage - ein großes Comeback lässt die Hauptstädter jubeln.

Bayern-Verfolger Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen knappen Sieg gefeiert.

Gegen die Rostock Seawolves setzte sich der Tabellenzweite nach zwischenzeitlich deutlichem Rückstand noch mit 89:85 (39:56) durch – und entging nach dem Debakel gegen Syntainics MBC (68:99) einer weiteren Liganiederlage.

BBL: ALBA feiert Wahnsinns-Comeback

Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles lag im dritten Viertel mit 21 Punkten zurück, kam aber durch einen starken Schlussspurt zum wichtigen Heimsieg.

Maßgeblich daran beteiligt war Malte Delow, mit 27 Punkten bester Werfer der Hauptstädter.