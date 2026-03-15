BBL: Alba-Debakel beim MBC

Bayern-Verfolger Alba Berlin ist in der Basketball-Bundesliga überraschend gestolpert. Beim abstiegsgefährdeten Syntainics MBC erlebte der schwache Tabellenzweite am Sonntag ein Debakel und verlor mit 68:99 (44:52). Alba liegt vorerst weiter sechs Punkte hinter Titelverteidiger München. Für den MBC war es ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf.