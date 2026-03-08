Newsticker
BBL: ALBA festigt Rang zwei im Verfolgerduell

ALBA bleibt Bayern-Jäger Nummer eins

ALBA Berlin setzt sich in einem engen Duell gegen Würzburg durch. Die Bayern bleiben in Reichweite.
Berlins Jack Kayil (M.) behauptet den Ball
SID
ALBA Berlin hat seine Position als erster Jäger von Spitzenreiter Bayern München gefestigt. In einem engen Verfolgerduell mit den Fitness First Würzburg Baskets setzte sich der elfmalige Meister mit 71:68 (37:43) durch. Die Berliner bleiben in der Basketball Bundesliga (BBL) mit 34:12 Punkten in Reichweite zu den dominanten Münchnern (38:4), die aber noch zwei Spiele in der Hinterhand haben.

Moses Wood war in einem umkämpften Topspiel zweier defensivstarker Teams mit 17 Punkten bester Werfer für ALBA, das erst am Freitag deutlich in Heidelberg gewonnen hatte (87:54). Würzburg kassierte erstmals seit drei Ligaspielen wieder eine Niederlage und verlor Rang drei an die Telekom Baskets Bonn, die gegen den Syntainics MBC in die Erfolgsspur zurückkehrten und mit 88:72 (42:36) gewannen.

