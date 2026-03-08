BBL: ALBA festigt Rang zwei im Verfolgerduell

SID 08.03.2026 • 18:59 Uhr ALBA Berlin setzt sich in einem engen Duell gegen Würzburg durch. Die Bayern bleiben in Reichweite.

ALBA Berlin hat seine Position als erster Jäger von Spitzenreiter Bayern München gefestigt. In einem engen Verfolgerduell mit den Fitness First Würzburg Baskets setzte sich der elfmalige Meister mit 71:68 (37:43) durch. Die Berliner bleiben in der Basketball Bundesliga (BBL) mit 34:12 Punkten in Reichweite zu den dominanten Münchnern (38:4), die aber noch zwei Spiele in der Hinterhand haben.