BBL: Bonn verlängert vorzeitig mit Topscorer Comithier

SID 08.03.2026 • 15:43 Uhr Der 24-Jährige soll in den kommenden Jahren eine Stütze bleiben.

Die Telekom Baskets Bonn aus der Basketball-Bundesliga haben sich mit ihrem 24 Jahre alten Topscorer Alijah Comithier auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Wie der frühere Champions-League-Gewinner am Sonntag vor dem Heimspiel gegen den Syntainics MBC bekannt gab, gilt der ursprünglich bis 2027 datierte Vertrag mit dem Forward nun noch für eine weitere Spielzeit bis 2028.

„Bonn hat mich mit offenen Armen empfangen und mich wie ein Familienmitglied behandelt“, sagte Comithier zu seinem Verbleib bei den Baskets, mit denen er „in Zukunft größere Ziele“ erreichen möchte. Die Ausweitung des Vertrags sieht derweil auch Trainer Marko Stankovic als Signal für die langfristigen Ambitionen des Vereins.