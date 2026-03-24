BBL: Braunschweig trennt sich von Guard Sherfield

SID 24.03.2026 • 17:31 Uhr Der Klub von NBA-Star Schröder strukturiert um. Mit neuer Besetzung der Guard-Position geht es in die heiße Phase des Abstiegskampfs.

Der Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig hat sich mitten im Abstiegskampf von Guard Grant Sherfield getrennt. Wie der Klub von NBA-Star und Gesellschafter Dennis Schröder am Dienstnachmittag verkündete, wird der US-Amerikaner die Löwen einvernehmlich und mit sofortiger Wirkung verlassen.

Hintergrund der Entscheidung ist die fortlaufende Umstrukturierung des aktuellen Kaders. Erst kürzlich hatte der Tabellenletzte mit Kaza Kajami-Keane von den Niners Chemnitz und Bryant Crawford vom türkischen Erstligisten Bursaspor Basketbol zwei neue Hoffnungsträger auf der Guard-Position für den Rest der laufenden Saison verpflichtet.

„Durch die beiden Neuzugänge hat sich die Konstellation auf den Guard-Positionen noch einmal verändert, wodurch sich Rollen und Aufgaben neu verteilen. Wir wollen den Fokus klar auf die entscheidende Phase der Saison mit den verbleibenden zehn Spielen legen“, sagt Löwen-Geschäftsführer Nils Mittmann.