BBL: Braunschweig trennt sich von Guard Sherfield

Der Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig hat sich mitten im Abstiegskampf von Guard Grant Sherfield getrennt. Wie der Klub von NBA-Star und Gesellschafter Dennis Schröder am Dienstnachmittag verkündete, wird der US-Amerikaner die Löwen einvernehmlich und mit sofortiger Wirkung verlassen.
Schröder-Klub trennt sich von Guard
Hintergrund der Entscheidung ist die fortlaufende Umstrukturierung des aktuellen Kaders. Erst kürzlich hatte der Tabellenletzte mit Kaza Kajami-Keane von den Niners Chemnitz und Bryant Crawford vom türkischen Erstligisten Bursaspor Basketbol zwei neue Hoffnungsträger auf der Guard-Position für den Rest der laufenden Saison verpflichtet.
„Durch die beiden Neuzugänge hat sich die Konstellation auf den Guard-Positionen noch einmal verändert, wodurch sich Rollen und Aufgaben neu verteilen. Wir wollen den Fokus klar auf die entscheidende Phase der Saison mit den verbleibenden zehn Spielen legen“, sagt Löwen-Geschäftsführer Nils Mittmann.
Trotz wachsendem Rückstand zu den direkten Rivalen MLP Academics Heidelberg auf dem vorletzten Rang zeigt sich Löwe Schröder kämpferisch. „Es sieht sehr schlecht aus“, räumt der Weltmeister gegenüber der Braunschweiger Zeitung zwar ein, betont aber gleichzeitig: „Ich glaube noch an den Klassenerhalt, weil nichts im Leben unmöglich ist.“