BBL: MBC verschafft sich Luft im Tabellenkeller

Der abstiegsgefährdete Syntainics MBC hat seine aufsteigende Form bestätigt und im Tabellenkeller der Basketball-Bundesliga (BBL) weitere Punkte gesammelt. Vor heimischem Publikum in Weißenfels bezwang das Team von Head Coach Milenko Bogicevic Rasta Vechta mit 90:82 (47:37) und fuhr damit den dritten Sieg nacheinander ein. Damit zog das Team an denn Veolia Towers Hamburg vorbei auf Tabellenplatz 15.

MBCs US-Amerikaner Spencer Reaves (19 Punkte) und Vechtas Tevin Brown (18 Punkte) waren die treffsichersten Akteure bei Vechtas erster Niederlage seit der Länderspielpause. Viermal hatten die Niedersachsen zuletzt gewonnen und sich damit berechtigte Hoffnung auf die Playins machen können. Durch den Rückschlag beim MBC rutschte Vechta (22:30 Punkte) in der Tabelle jedoch auf den zwölften Rang, die Niners Chemnitz (22:17) haben mit Platz zehn den ersten der Playin-Plätze inne.