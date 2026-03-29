BBL: Towers Hamburg schlagen Bayern 96:81

SID 29.03.2026 • 16:54 Uhr Für den Meister Bayern München ist es erst die vierte Liga-Niederlage, aber auch die fünfte Pleite aus den letzten sechs Pflichtspielen.

Meister Bayern München hat sich in der Basketball Bundesliga einen weiteren Ausrutscher geleistet. Nach einem stressigen EuroLeague-Doppelspieltag verlor der Tabellenführer vor 12.000 Zuschauern bei den Veolia Towers Hamburg 81:96 (42:48).

Für die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic war es im 24. Ligaspiel erst die vierte Niederlage, gleichzeitig aber auch die fünfte Pleite aus den letzten sechs Pflichtspielen.

EuroLeague-Strapazen bremsen Bayern aus

Die Bayern hatten am Dienstag und Donnerstag in der EuroLeague antreten müssen, die Strapazen waren in Hamburg nicht zu übersehen. Die Towers zogen schon vor der Pause auf bis zu elf Punkte davon. Zwar kamen die Bayern immer wieder heran, zum Ausgleich oder gar einer Führung reichte es aber nicht.

Bester Towers-Werfer war LJ Thorpe mit 24 Punkten, bei den Münchnern kam Welt- und Europameister Andreas Obst auf 22 Zähler. Für die Hamburger war der Sieg ein wichtiger Erfolg im Kampf gegen den Abstieg. Nach dem schwachen Saisonstart mit acht Niederlagen in Folge dürfen die Towers (10:15 Siege) sogar noch auf die Playins hoffen.