BBL: Pleiß fehlt Vechta wochenlang

SID 21.03.2026 • 18:49 Uhr Der zweimalige EuroLeague-Champion hat einen Innenbandriss im rechten Knie erlitten.

Rasta Vechta muss im Hauptrundenendspurt der Basketball Bundesliga (BBL) lange ohne Tibor Pleiß auskommen. Der zweimalige EuroLeague-Champion fällt wegen einer Knieverletzung rund sechs Wochen aus, das gaben die Niedersachsen nur Stunden vor ihrem Heimspiel gegen die Niners Chemnitz am Samstag (20.00 Uhr/Dyn) bekannt.

Pleiß (36), der 109 Länderspiele im Trikot der deutschen Nationalmannschaft absolviert hat, zog sich am vergangenen Samstag im Spiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg (121:102) einen Innenbandriss im rechten Knie zu.