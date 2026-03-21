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BBL: Pleiß fehlt Vechta wochenlang

BBL: Pleiß fehlt Vechta wochenlang

Der zweimalige EuroLeague-Champion hat einen Innenbandriss im rechten Knie erlitten.
Pause für Routinier Tibor Pleiß
Pause für Routinier Tibor Pleiß
© IMAGO/Christian Becker/SID/pfbecker.de
SID
Der zweimalige EuroLeague-Champion hat einen Innenbandriss im rechten Knie erlitten.

Rasta Vechta muss im Hauptrundenendspurt der Basketball Bundesliga (BBL) lange ohne Tibor Pleiß auskommen. Der zweimalige EuroLeague-Champion fällt wegen einer Knieverletzung rund sechs Wochen aus, das gaben die Niedersachsen nur Stunden vor ihrem Heimspiel gegen die Niners Chemnitz am Samstag (20.00 Uhr/Dyn) bekannt.

Pleiß (36), der 109 Länderspiele im Trikot der deutschen Nationalmannschaft absolviert hat, zog sich am vergangenen Samstag im Spiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg (121:102) einen Innenbandriss im rechten Knie zu.

„Es ist sehr ärgerlich, dass das passiert ist. Ich hatte noch daran gedacht, in der Szene wegzubleiben. Aber ich wollte nicht, dass wir so einfach Punkte kassieren“, sagte Pleiß. In bislang 15 Einsätzen für Vechta kam der Center im Schnitt auf 11,3 Punkte und 5,0 Rebounds.

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