BBL: Pleiß fehlt Vechta wochenlang

SID 21.03.2026 • 22:05 Uhr Der zweimalige EuroLeague-Champion hat einen Innenbandriss im rechten Knie erlitten.

Rasta Vechta muss im Hauptrundenendspurt der Basketball Bundesliga (BBL) lange ohne Tibor Pleiß auskommen. Der zweimalige EuroLeague-Champion fällt wegen einer Knieverletzung rund sechs Wochen aus, das gaben die Niedersachsen nur Stunden vor ihrem Heimspiel gegen die Niners Chemnitz am Samstag bekannt.

Vechta gewann 80:78 (45:42), blieb mit 22:28 Punkten aber Zwölfter. Chemnitz (22:26) rutschte auf Rang elf ab.

Pleiß (36), der 109 Länderspiele im Trikot der deutschen Nationalmannschaft absolviert hat, zog sich am vergangenen Samstag im Spiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg (121:102) einen Innenbandriss im rechten Knie zu.