BBL: Top-Team baut Siegesserie aus

SID 23.03.2026 • 22:24 Uhr Ulm rückt durch den vierten Erfolg in Serie auf den fünften Platz vor - und holen dabei einen Rückstand auf.

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat seine Siegesserie auf vier Spiele ausgebaut und seinen Platz in der Playoff-Zone gefestigt.

Der Ex-Meister verbesserte sich durch ein 84:77 (39:40) gegen den früheren Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn an den Würzburg Baskets vorbei auf den fünften Rang.

BBL: Ulm mit Comeback-Erfolg

Bonn hingegen fiel durch seine sechste Auswärtsniederlage hinter Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets auf den vierten Platz zurück.

Die Gastgeber holten in der Schlussphase noch einen 65:72-Rückstand auf und fuhren ihren zehnten Heimsieg ein.