BBL: Top-Team baut Siegesserie aus

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat seine Siegesserie auf vier Spiele ausgebaut und seinen Platz in der Playoff-Zone gefestigt.
Top-Team baut Siegesserie aus
Ulm rückt durch den vierten Erfolg in Serie auf den fünften Platz vor - und holen dabei einen Rückstand auf.
Der Ex-Meister verbesserte sich durch ein 84:77 (39:40) gegen den früheren Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn an den Würzburg Baskets vorbei auf den fünften Rang.
BBL: Ulm mit Comeback-Erfolg
Bonn hingegen fiel durch seine sechste Auswärtsniederlage hinter Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets auf den vierten Platz zurück.
Die Gastgeber holten in der Schlussphase noch einen 65:72-Rückstand auf und fuhren ihren zehnten Heimsieg ein.
Ulms erfolgreichster Werfer war Justin Simon mit 16 Punkten. Im Team der rheinischen Gäste konnte Jeff Garrett Jr. auch mit 23 Zählern die Niederlage nicht verhindern.