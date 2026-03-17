Telekom bleibt Namenssponsor der Bonner Basketballer

Nach mehr als 30-jähriger Zusammenarbeit haben die Telekom Baskets Bonn den Vertrag mit ihrem Namens- und Hauptsponsor erneut verlängert. Der Klub aus der Basketball Bundesliga (BBL) einigte sich mit dem Kommunikationsunternehmen auf eine neue Vereinbarung bis 2028, die bisherige wäre nach der aktuellen Saison ausgelaufen.
Telekom bleibt Namenssponsor bei Bonn
Der neue Vertrag gilt bis 2028, die bisherige Vereinbarung wäre nach der aktuellen Saison ausgelaufen.
Der Bonner Jeff Garrett
© IMAGO/SID/Jürgen Schwarz
„Für uns bedeutet diese Verlängerung weit mehr als reine Planungssicherheit“, sagte Simon Pallmann, Geschäftsführer des Klubs. Die Partnerschaft mache es unter anderem möglich, „Strukturen weiterzuentwickeln und ambitionierte Ziele mit Augenmaß zu verfolgen“.
Die Deutsche Telekom ist seit 1995 Partner der Baskets. Größter Erfolg in dieser Zeit war der Gewinn der Champions League 2023.