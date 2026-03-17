Telekom bleibt Namenssponsor der Bonner Basketballer

SID 17.03.2026 • 10:37 Uhr Der neue Vertrag gilt bis 2028, die bisherige Vereinbarung wäre nach der aktuellen Saison ausgelaufen.

Nach mehr als 30-jähriger Zusammenarbeit haben die Telekom Baskets Bonn den Vertrag mit ihrem Namens- und Hauptsponsor erneut verlängert. Der Klub aus der Basketball Bundesliga (BBL) einigte sich mit dem Kommunikationsunternehmen auf eine neue Vereinbarung bis 2028, die bisherige wäre nach der aktuellen Saison ausgelaufen.

„Für uns bedeutet diese Verlängerung weit mehr als reine Planungssicherheit“, sagte Simon Pallmann, Geschäftsführer des Klubs. Die Partnerschaft mache es unter anderem möglich, „Strukturen weiterzuentwickeln und ambitionierte Ziele mit Augenmaß zu verfolgen“.