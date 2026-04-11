BBL nach CL-Frust: Alba Berlin zerlegt Ludwigsburg 101:77

SID 11.04.2026 • 20:40 Uhr Nach dem Aus in der Champions League gewinnen die Berliner deutlich in Ludwigsburg.

Drei Tage nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League haben die Basketballer von ALBA Berlin in der Bundesliga zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Der einstige Serienmeister setzte sich überzeugend mit 101:77 (48:40) bei den MHP Riesen Ludwigsburg durch und untermauerte seinen zweiten Tabellenplatz hinter dem deutschen Meister Bayern München.

Alba verpasst Final Four knapp

Am vergangenen Mittwoch hatte Alba gegen Titelverteidiger Unicaja Málaga aus Spanien die entscheidende zweite Niederlage kassiert (85:88) und das Final Four verpasst. In der Bundesliga hatten die Berliner zuletzt beim 79:81 gegen die EWE Baskets Oldenburg einen Elf-Punkte-Vorsprung aus der Hand gegeben. Die Teilnahme an den Playoffs hat ALBA sechs Spiele vor Schluss so gut wie sicher. Beste Berliner Werfer waren Martin Hermannsson und Alex O’Connell mit je 15 Punkten.

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