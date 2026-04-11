BBL nach CL-Frust: Alba Berlin zerlegt Ludwigsburg 101:77

Drei Tage nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League haben die Basketballer von ALBA Berlin in der Bundesliga zurück in die Erfolgsspur gefunden.
ALBA zurück in der Erfolgsspur
Der einstige Serienmeister setzte sich überzeugend mit 101:77 (48:40) bei den MHP Riesen Ludwigsburg durch und untermauerte seinen zweiten Tabellenplatz hinter dem deutschen Meister Bayern München.
Alba verpasst Final Four knapp
Am vergangenen Mittwoch hatte Alba gegen Titelverteidiger Unicaja Málaga aus Spanien die entscheidende zweite Niederlage kassiert (85:88) und das Final Four verpasst. In der Bundesliga hatten die Berliner zuletzt beim 79:81 gegen die EWE Baskets Oldenburg einen Elf-Punkte-Vorsprung aus der Hand gegeben. Die Teilnahme an den Playoffs hat ALBA sechs Spiele vor Schluss so gut wie sicher. Beste Berliner Werfer waren Martin Hermannsson und Alex O’Connell mit je 15 Punkten.
Bamberg schlägt Ulm klar
Auch der Tabellendritte Bamberg Baskets machte einen großen Schritt Richtung Viertelfinale. Beim 89:73 (40:41) beim direkten Konkurrenten ratiopharm Ulm war Ibi Watson mit 18 Punkten der erfolgreichste Werfer.