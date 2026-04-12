Bayern endet Negativlauf: 91:77 vs Chemnitz hält Alba auf Distanz

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat auch in der Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden.
Bayern stemmt sich gegen Krise
Titelverteidiger siegt gegen Chemnitz
Nach drei Pleiten in Serie gewann der Titelverteidiger gegen Playin-Kandidat Niners Chemnitz 91:77 (46:45) und hielt damit den herangerückten Verfolger ALBA Berlin zumindest noch auf zwei Punkte Distanz.
Bonn festigt Playoff-Platz, Heidelberg hofft
Hinter dem Spitzenduo festigten die Telekom Baskets Bonn auf Rang vier durch den dritten Sieg in Folge ihren Playoff-Platz. Im Tabellenkeller schöpften unterdessen die MLP Academics Heidelberg im Kampf um den Klassenerhalt durch ihren ersten Erfolg nach zwei Niederlagen nacheinander neue Hoffnung.
Bayern müht sich, setzt sich ab
München, das im Gegensatz zur nationalen Bühne zuletzt in der EuroLeague nacheinander vier, allerdings nur noch statistisch bedeutende, Erfolge gefeiert hatte, tat sich zunächst schwer. Erst mit zunehmender Spieldauer konnte sich die Mannschaft von Bayern-Trainer Svetislav Pesic immer weiter von den Gästen absetzen.
Rathan-Mayes glänzt beim 21. Sieg
Beim 21. Saisonsieg ragte bei den Hausherren Xavier Rathan-Mayes mit 16 Punkten heraus. Erfolgreichster Niners-Spieler war Eric Washington mit 15 Zählern.
Bonn zieht mit Bamberg gleich
Bonn baute seine Erfolgsserie durch ein 96:85 (49:41) gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Löwen Braunschweig aus und zog nach Pluspunkten mit den drittplatzierten Bamberg Baskets gleich.
Heidelberg verkürzt Rückstand im Abstiegskampf
Heidelbergs Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze schmolz derweil nach dem 93:73 (45:32)-Sieg bei den Skyliners Frankfurt auf nur noch vier Zähler zusammen.