Bayern endet Negativlauf: 91:77 vs Chemnitz hält Alba auf Distanz

SID 12.04.2026 • 18:34 Uhr Nach drei Niederlagen in Folge holt der FC Bayern in der BBL wieder einen Sieg.

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat auch in der Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Titelverteidiger siegt gegen Chemnitz

Nach drei Pleiten in Serie gewann der Titelverteidiger gegen Playin-Kandidat Niners Chemnitz 91:77 (46:45) und hielt damit den herangerückten Verfolger ALBA Berlin zumindest noch auf zwei Punkte Distanz.

Bonn festigt Playoff-Platz, Heidelberg hofft

Hinter dem Spitzenduo festigten die Telekom Baskets Bonn auf Rang vier durch den dritten Sieg in Folge ihren Playoff-Platz. Im Tabellenkeller schöpften unterdessen die MLP Academics Heidelberg im Kampf um den Klassenerhalt durch ihren ersten Erfolg nach zwei Niederlagen nacheinander neue Hoffnung.

Bayern müht sich, setzt sich ab

München, das im Gegensatz zur nationalen Bühne zuletzt in der EuroLeague nacheinander vier, allerdings nur noch statistisch bedeutende, Erfolge gefeiert hatte, tat sich zunächst schwer. Erst mit zunehmender Spieldauer konnte sich die Mannschaft von Bayern-Trainer Svetislav Pesic immer weiter von den Gästen absetzen.

Rathan-Mayes glänzt beim 21. Sieg

Beim 21. Saisonsieg ragte bei den Hausherren Xavier Rathan-Mayes mit 16 Punkten heraus. Erfolgreichster Niners-Spieler war Eric Washington mit 15 Zählern.

Bonn zieht mit Bamberg gleich

Bonn baute seine Erfolgsserie durch ein 96:85 (49:41) gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Löwen Braunschweig aus und zog nach Pluspunkten mit den drittplatzierten Bamberg Baskets gleich.

Heidelberg verkürzt Rückstand im Abstiegskampf