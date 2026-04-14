Basketball: Bayern zerlegt Ludwigsburg 93:59

SID 14.04.2026 • 21:56 Uhr Der BBL-Titelverteidiger kommt beim 93:59 gegen Ludwigsburg erst schwer und dann richtig ins Rollen.

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat seine Tabellenführung in der Bundesliga gefestigt.

Der Titelverteidiger setzte sich gegen die MHP Riesen Ludwigsburg nach einer ganz starken zweiten Halbzeit 93:59 (43:41) durch und feierte den zweiten Sieg in Folge. Davor hatten die Bayern in der Liga drei Pleiten in Serie kassiert.

Bayern: Obst glänzt

Die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic baute damit den Vorsprung auf Verfolger Alba Berlin auf vier Punkte aus und hat ein Spiel weniger bestritten als die Berliner.