Basketball: Bayern zerlegt Ludwigsburg 93:59

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat seine Tabellenführung in der Bundesliga gefestigt.
Furiose zweite Bayern-Halbzeit
Der BBL-Titelverteidiger kommt beim 93:59 gegen Ludwigsburg erst schwer und dann richtig ins Rollen.
Andreas Obst zieht gegen Ludwigsburg zum Korb
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Der Titelverteidiger setzte sich gegen die MHP Riesen Ludwigsburg nach einer ganz starken zweiten Halbzeit 93:59 (43:41) durch und feierte den zweiten Sieg in Folge. Davor hatten die Bayern in der Liga drei Pleiten in Serie kassiert.
Bayern: Obst glänzt
Die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic baute damit den Vorsprung auf Verfolger Alba Berlin auf vier Punkte aus und hat ein Spiel weniger bestritten als die Berliner.
In der zweiten Halbzeit dominierten die Bayern ihre Gäste mit 50:18. Welt- und Europameister Andreas Obst war mit 19 Punkten Topscorer.