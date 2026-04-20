104:80-Gala! Bayern zerlegt Trier – baut BBL-Polster auf Alba aus

SID 20.04.2026 • 22:00 Uhr München steht weiter vier Punkte vor Berlin - in der BBL bleibt es an der Spitze wie bisher.

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat in der Bundesliga sein Vier-Punkte-Polster auf Verfolger Alba Berlin gewahrt. Der Titelverteidiger und Tabellenführer feierte mit einem 104:80 (55:37) bei den Gladiators Trier den dritten Sieg in Serie. Alba hatte beim 91:75 (52:34) gegen die Telekom Baskets Bonn kaum mehr Mühe.

Bayern auf Kurs Platz eins

Die Bayern führen die Tabelle mit 46 Punkten vor Alba (42) an. Weil die Berliner zudem ein Spiel mehr bestritten haben, hat München beste Chancen, als Nummer eins in die Playoffs einzuziehen. Am 1. Mai empfangen die Bayern die „Albatrosse“, spätestens dann könnten sie alles klarmachen.

Da Silva und Delow Topscorer