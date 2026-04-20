Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
BBL
BBL
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
BBL>

104:80-Gala! Bayern zerlegt Trier – baut BBL-Polster auf Alba aus

Bayern und Alba siegen mühelos

München steht weiter vier Punkte vor Berlin - in der BBL bleibt es an der Spitze wie bisher.
Bayerns Bester: Oscar da Silva
Bayerns Bester: Oscar da Silva
© Eibner-Pressefoto/SID/Jenni Maul
SID
München steht weiter vier Punkte vor Berlin - in der BBL bleibt es an der Spitze wie bisher.

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat in der Bundesliga sein Vier-Punkte-Polster auf Verfolger Alba Berlin gewahrt. Der Titelverteidiger und Tabellenführer feierte mit einem 104:80 (55:37) bei den Gladiators Trier den dritten Sieg in Serie. Alba hatte beim 91:75 (52:34) gegen die Telekom Baskets Bonn kaum mehr Mühe.

Bayern auf Kurs Platz eins

Die Bayern führen die Tabelle mit 46 Punkten vor Alba (42) an. Weil die Berliner zudem ein Spiel mehr bestritten haben, hat München beste Chancen, als Nummer eins in die Playoffs einzuziehen. Am 1. Mai empfangen die Bayern die „Albatrosse“, spätestens dann könnten sie alles klarmachen.

Da Silva und Delow Topscorer

Europameister Oscar da Silva war mit 22 Punkten bester Werfer für München. Beim Berliner Erfolg war Malte Delow mit 17 Punkten Alba-Topscorer.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite