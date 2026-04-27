Bayern zerlegt Rostock – gegen Alba winkt Hauptrunden-Platz 1

SID 27.04.2026 • 21:57 Uhr Der Titelverteidiger besiegt Rostock klar - und kann sich mit einem Erfolg gegen Alba Berlin Platz eins sichern.

Meister Bayern München liegt im Rennen um die bestmögliche Ausgangsposition für die Playoffs der Basketball-Bundesliga weiter voll auf Kurs. Gegen die Rostock Seawolves gewann das Team von Trainer Svetislav Pesic am Montagabend mit 86:64 (44:27). Nach dem fünften Ligaerfolg in Serie kann der Titelverteidiger den Hauptrundensieg am Freitag (18.00 Uhr/Dyn) gegen Verfolger Alba Berlin perfekt machen.

Obst glänzt gegen Seawolves

Welt-und Europameister Andreas Obst kam wie auch Justinian Jessup gegen die Seawolves auf 15 Punkte für die Bayern. Bester Werfer der Partie war Rostocks Lukasz Kolenda mit 17 Zählern.

Hauptrundensieg bringt Bayern Heimvorteil