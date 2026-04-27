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Basketball: Skyliners-Schock! Saison-Aus für Nationalspieler

Saison-Aus für Nationalspieler

Till Pape plagt eine schwere Knochenprellung und Stauchung im Bereich zwischen Schien- und Wadenbein. Er fällt für den Rest der Saison aus.
Spiel Highlights zu SKYLINERS Frankfurt - ALBA BERLIN
SID
Till Pape plagt eine schwere Knochenprellung und Stauchung im Bereich zwischen Schien- und Wadenbein. Er fällt für den Rest der Saison aus.

Basketball-Bundesligist Frankfurt Skyliners muss für den Rest der laufenden Saison auf Nationalspieler Till Pape verzichten.

Wie der Klub am Montag mitteilte, habe sich der Kapitän beim 61:87 gegen Alba Berlin tags zuvor eine schwere Knochenprellung und Stauchung im Bereich zwischen Schien- und Wadenbein zugezogen.

Pape hatte die Blessur im dritten Viertel nach einem Zweikampf mit seinem DBB-Kollegen Norris Agbaboko erlitten. Der 28-Jährige kehrte nicht ins Spiel zurück.

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