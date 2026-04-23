Bayern-Basketball: Obst knackt Dreier-Rekord beim 90:81-Sieg

SID 23.04.2026 • 22:10 Uhr Weltmeister Andreas Obst avanciert zum erfolgreichsten deutschen Drei-Punkte-Werfer.

Titelverteidiger Bayern München hat in der Basketball-Bundesliga seine Tabellenführung durch seinen vierten Sieg in Serie gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic feierte beim zuletzt auch zweimal in Folge siegreichen Playoff-Kandidaten Würzburg Baskets einen 90:81 (37:46)-Arbeitserfolg und baute seinen Vorsprung auf Verfolger Alba Berlin auf vier Punkte aus.

Obst stellt neuen Dreier-Rekord

Mann des Abends bei den Gästen war Andreas Obst. Der Weltmeister erzielte in der Schlusssekunde des dritten Viertels seinen 710. Drei-Punkte-Wurf und löste damit Pascal Roller als deutschen Rekordhalter in der Bundesliga ab.

München dreht Rückstand im Schlussviertel

München lief bei den Franken ab Mitte des zweiten Viertels einem Rückstand von zwischenzeitlich bis zu elf Punkten hinterher. Erst im entscheidenden Schlussabschnitt übernahmen die Gäste wieder die Führung und brachten ihren mühsam erspielten Vorsprung über die Zeit.

Da Silva Topscorer bei Bayern