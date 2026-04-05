Alba-Pleite nach Bayern-Patzer: 11-Punkte-Führung verspielt

SID 05.04.2026 • 17:00 Uhr Vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Malaga verpasst es Berlin in der BBL, den Rückstand auf die Bayern an der Tabellenspitze zu verkürzen.

Alba Berlin hat den Patzer des strauchelnden Meisters Bayern München in der Basketball-Bundesliga (BBL) ungenutzt gelassen. An Ostersonntag verlor der einstige Serienchampion sein Heimspiel gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 79:81 (41:37) und gab dabei einen 11-Punkte-Vorsprung spät im vierten Viertel aus der Hand. Am Samstag hatten die Bayern überraschend beim Syntainics MBC (79:91) ihre dritte Niederlage nacheinander kassiert und liegen dennoch weiter souverän an der Tabellenspitze.

Alba patzt gegen Oldenburg

Alba hätte den Abstand auf den Rivalen auf vier Minuspunkte verkürzen können. Gegen Oldenburg war Jack Kayil mit 15 Punkten erfolgreichster Werfer der Gastgeber. Aufseiten Oldenburgs verbuchte Brian Fobbs 25 Punkte.

Champions-League-Showdown für Alba