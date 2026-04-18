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Bamberg Baskets feiern 9. Sieg – Playoff-Ticket fast sicher!

BBL: Bamberg schlägt auch Oldenburg

Der einstige Serienmeister spielt kurz vor den Playoffs weiterhin groß auf.
Bambergs Cobe Williams (l.) und Ibi Watson
Bambergs Cobe Williams (l.) und Ibi Watson
© picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/G. Santemiz
SID
Der einstige Serienmeister spielt kurz vor den Playoffs weiterhin groß auf.

Die BMA365 Bamberg Baskets präsentieren sich im Endspurt auf die Playoffs der Basketball Bundesliga (BBL) weiterhin in herausragender Verfassung. Der Pokalsieger gewann am Samstag auch gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 83:61 (41:31), es war bereits der neunte Sieg aus den vergangenen zehn Ligaspielen. In diese Phase fällt auch der Triumph im BBL-Pokal im Februar.

Bamberg auf Playoff-Kurs

Der einstige Serienmeister aus Bamberg hat schwere Zeiten hinter sich, in den vergangenen drei Spielzeiten verpassten die Baskets die Playoffs. In dieser Saison ist dem Team von Trainer Anton Gavel die direkte Qualifikation für die Meisterrunde kaum noch zu nehmen, Bamberg festigte mit dem Sieg über Oldenburg Platz drei hinter Meister Bayern München und Alba Berlin.

Williams glänzt als Bamberg-Topscorer

Bester Werfer einer starken Bamberger Mannschaft war Cobe Williams mit 17 Zählern, insgesamt vier Profis der Gastgeber punkteten zweistellig.

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