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BBL-Krimi: MBC schlägt Towers – Klassenerhalt fast fix!

MBC hat Klassenerhalt fast sicher

Das Team aus Weißenfels hat nach einem Sieg gegen Hamburg den Klassenerhalt in der BBL fast sicher. Sogar die Playins sind noch möglich.
Die BBL-Highlights der Basketball-Partie SYNTAINICS MBC - FC Bayern München Basketball im Video.
SID
Das Team aus Weißenfels hat nach einem Sieg gegen Hamburg den Klassenerhalt in der BBL fast sicher. Sogar die Playins sind noch möglich.

Der Syntainics MBC hat nach einem Heimsieg gegen die Veolia Towers Hamburg den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga (BBL) so gut wie sicher.

Vierter Liga-Heimsieg für Weißenfels

Das Team aus Weißenfels holte sechs Tage nach dem überraschenden Erfolg gegen Meister Bayern München mit einem 99:94 (50:41) schon den vierten Liga-Heimsieg in Folge.

MBC wahrt Play-in-Chance

Mit einer Bilanz von 12 Siegen und 17 Niederlagen hat der MBC sogar noch kleine Chancen auf die Playins.

Hamburger Überraschungssieg gegen Spitzenreiter München

Das gilt auch für die Hamburger (12:16), die zuletzt ebenfalls mit einem Sieg gegen Tabellenführer München ein Ausrufezeichen gesetzt hatten.

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