BBL-Krimi: MBC schlägt Towers – Klassenerhalt fast fix!

SID 10.04.2026 • 22:14 Uhr Das Team aus Weißenfels hat nach einem Sieg gegen Hamburg den Klassenerhalt in der BBL fast sicher. Sogar die Playins sind noch möglich.

Der Syntainics MBC hat nach einem Heimsieg gegen die Veolia Towers Hamburg den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga (BBL) so gut wie sicher.

Vierter Liga-Heimsieg für Weißenfels

Das Team aus Weißenfels holte sechs Tage nach dem überraschenden Erfolg gegen Meister Bayern München mit einem 99:94 (50:41) schon den vierten Liga-Heimsieg in Folge.

MBC wahrt Play-in-Chance

Mit einer Bilanz von 12 Siegen und 17 Niederlagen hat der MBC sogar noch kleine Chancen auf die Playins.

Hamburger Überraschungssieg gegen Spitzenreiter München