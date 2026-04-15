Alba Berlin holt Baylor-Big Man Rataj zum Saison-Endspurt

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat sich für den Saisonendspurt mit Michael Rataj verstärkt. Der 22 Jahre alte „Big Man“ kommt von der US-amerikanischen Baylor University in die deutsche Hauptstadt und unterschrieb bei Alba einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Spielzeit. Der 2,04 Meter große Center/Power Forward hatte bereits 2021 in Ulm Erfahrungen in der BBL gesammelt.

Rataj erhält BBL-Chance

„Michael ist ein Spieler mit einem spannenden Profil und viel Potenzial. Wir wollen ihm bei uns die Chance geben, sich auf BBL-Niveau zu beweisen“, sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda. Rataj selbst freut sich „riesig auf diesen nächsten Schritt. Ich werde alles dafür tun, mit dem Club erfolgreich zu sein und das Maximum herauszuholen“, sagte der gebürtige Augsburger.