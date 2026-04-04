Bayern-Basketball im Krisenmodus: 79:91-Blamage beim MBC

SID 04.04.2026 • 20:57 Uhr Das Team von Trainer Svetislav Pesic verliert überraschend schon wieder in der BBL, beim Gegner überragt Charles Callison.

Die Basketballer von Bayern München haben in der Bundesliga ihre dritte Niederlage in Serie kassiert. Der Meister und Tabellenführer verlor auch beim abstiegsbedrohten Syntainics MBC 79:91 (42:42) und könnte nach den Patzern in Hamburg und Bamberg bei 40:10 Punkten Alba Berlin (38:14) noch näher heranrücken lassen. Der Verfolger ist am Ostersonntag (15.00 Uhr/Dyn) gegen die EWE Baskets Oldenburg gefordert.

Offensivrebounds: MBC überflügelt Bayern

„Wir haben uns schlecht verkauft“, klagte Niels Giffey am Dyn-Mikrofon und machte die Vorteile des MBC bei den Offensivrebounds (18:12) als größtes Problem der Bayern aus. Gefeierter Mann des Abends war Topscorer Charles Callison.

Point Guard brilliert bei Wolfs-Sieg

Der Point Guard glänzte mit 29 Zählern für die Wölfe, die zuvor fünf Spiele nacheinander gegen die Bayern verloren hatten und auf Rang 15 kletterten. Welt- und Europameister Andreas Obst erzielte drei Tage nach dem 85:76-Prestigesieg in der EuroLeague gegen Titelverteidiger Fenerbahce Istanbul 19 Punkte für die Münchner.

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