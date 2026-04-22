BBL-Dämpfer: Ulm patzt gegen Alba – Direktes Viertelfinale wackelt

SID 22.04.2026 • 20:39 Uhr Der Vizemeister holt einen großen Rückstand auf, verliert am Ende zu Hause aber doch.

Nach Fehlstart und Aufholjagd ist ratiopharm Ulm im Rennen um ein direktes Viertelfinalticket für die Playoffs der Basketball Bundesliga (BBL) noch stärker unter Druck geraten. Der Vizemeister unterlag Alba Berlin zu Hause 77:89 (39:48) und droht, den sechsten Tabellenplatz zu verspielen. Dicht hinter Ulm (34:28 Punkte) lauern Aufsteiger VET-CONCEPT Gladiators Trier und die MHP Riesen Ludwigsburg (beide 32:28).

Ulm-Aufholjagd endet gegen Alba

Gegen Alba, das seit Montag für das Viertelfinale qualifiziert ist, verpatzte Ulm das erste Viertel komplett (5:23). Der Rückstand schrumpfte bis zur Pause auf neun Punkte, die Gastgeber kamen nach dem Seitenwechsel schnell wieder ganz dicht heran (49:50/23.) und glichen später aus (74:74/35.), doch Berlin um seinen Topscorer Jack Kayil (17 Punkte) holte sich den Sieg. Die Ulmer kassierten die vierte Niederlage in den vergangenen fünf BBL-Spielen.

Berlin festigt Verfolgerrolle hinter Bayern