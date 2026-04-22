BBL-Dämpfer: Ulm patzt gegen Alba – Direktes Viertelfinale wackelt

Nach Fehlstart und Aufholjagd ist ratiopharm Ulm im Rennen um ein direktes Viertelfinalticket für die Playoffs der Basketball Bundesliga (BBL) noch stärker unter Druck geraten. Der Vizemeister unterlag Alba Berlin zu Hause 77:89 (39:48) und droht, den sechsten Tabellenplatz zu verspielen. Dicht hinter Ulm (34:28 Punkte) lauern Aufsteiger VET-CONCEPT Gladiators Trier und die MHP Riesen Ludwigsburg (beide 32:28).
Ulm muss um Direktticket bangen
Der Vizemeister holt einen großen Rückstand auf, verliert am Ende zu Hause aber doch.
Enttäuscht: Tobias Brahe Jensen
© picture-alliance/nordphoto GmbH/SID/Hafner
Ulm-Aufholjagd endet gegen Alba
Gegen Alba, das seit Montag für das Viertelfinale qualifiziert ist, verpatzte Ulm das erste Viertel komplett (5:23). Der Rückstand schrumpfte bis zur Pause auf neun Punkte, die Gastgeber kamen nach dem Seitenwechsel schnell wieder ganz dicht heran (49:50/23.) und glichen später aus (74:74/35.), doch Berlin um seinen Topscorer Jack Kayil (17 Punkte) holte sich den Sieg. Die Ulmer kassierten die vierte Niederlage in den vergangenen fünf BBL-Spielen.
Berlin festigt Verfolgerrolle hinter Bayern
Berlin (44:16) festigte durch den Erfolg seinen zweiten Tabellenplatz hinter dem FC Bayern (46:10). Der Titelverteidiger dürfte für den Verfolger in der Schlussphase der Hauptrunde kaum noch abzufangen sein.