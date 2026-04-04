Bayern-Basketball: Pesic plant Zukunft in München – neue Rolle?

SID 04.04.2026 • 10:55 Uhr Der 76-Jährige beendet im Sommer seine Trainerkarriere - will dem Basketball aber erhalten bleiben.

Svetislav Pesic kann sich eine Aufgabe bei den Basketballern des FC Bayern über das Ende seiner Trainerlaufbahn hinaus „sehr gut vorstellen“. In München werde er „sowieso bleiben, warum dann nicht auch bei den Bayern? In welcher konkreten Funktion, weiß ich noch nicht“, sagte Pesic im Interview mit Sport1.

Pesic plant Zukunft ohne Trainerbank

Der 76 Jahre alte Serbe, der Deutschland 1993 zum EM-Titel geführt hatte, hatte den FC Bayern im Dezember nach der Trennung von Gordon Herbert übernommen und war damit für eine zweite Amtszeit nach München zurückgekehrt. Für das Ende der Saison kündigte er sein Karriereende als Cheftrainer an. Der Plan sei jedoch, „dass es immer weitergeht“, sagte Pesic: „Trainer werde ich nicht mehr sein, aber ich möchte trotzdem im Basketball bleiben. Wie genau, weiß ich noch nicht.“ Über eine Funktion bei den Münchnern werde er mit den Verantwortlichen „nach der Saison“ sprechen, so Pesic. Nun sei erstmal der „gesamte Fokus“ darauf ausgerichtet, „Meister zu werden.“

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