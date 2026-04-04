Bayern-Basketball: Pesic plant Zukunft in München – neue Rolle?

Svetislav Pesic kann sich eine Aufgabe bei den Basketballern des FC Bayern über das Ende seiner Trainerlaufbahn hinaus „sehr gut vorstellen“. In München werde er „sowieso bleiben, warum dann nicht auch bei den Bayern? In welcher konkreten Funktion, weiß ich noch nicht“, sagte Pesic im Interview mit Sport1.
Pesic kann sich andere Funktion beim FC Bayern „gut vorstellen“
Pesic plant Zukunft ohne Trainerbank
Der 76 Jahre alte Serbe, der Deutschland 1993 zum EM-Titel geführt hatte, hatte den FC Bayern im Dezember nach der Trennung von Gordon Herbert übernommen und war damit für eine zweite Amtszeit nach München zurückgekehrt. Für das Ende der Saison kündigte er sein Karriereende als Cheftrainer an. Der Plan sei jedoch, „dass es immer weitergeht“, sagte Pesic: „Trainer werde ich nicht mehr sein, aber ich möchte trotzdem im Basketball bleiben. Wie genau, weiß ich noch nicht.“ Über eine Funktion bei den Münchnern werde er mit den Verantwortlichen „nach der Saison“ sprechen, so Pesic. Nun sei erstmal der „gesamte Fokus“ darauf ausgerichtet, „Meister zu werden.“
BBL-Tabellenführer, EuroLeague-Playoffs verpasst
Pesic, der zahlreiche weitere Erfolge unter anderem mit Jugoslawien oder Serbien vorzuweisen hat, hatte den FCBB bereits von 2012 bis 2016 betreut und 2014 zum Meistertitel geführt. Derzeit liegen die Bayern in der BBL an der Spitze, in der EuroLeague verpasste der Klub die Playoffs. Im BBL-Pokal waren die Münchner im Halbfinale ausgeschieden.