Science City Jena reagiert auf Krise: Harmsen raus, Taylor rein

SID 15.04.2026 • 23:33 Uhr Fünf Spieltage vor Ende der regulären Saison nimmt der Aufsteiger einen Trainerwechsel vor.

Der Basketball-Bundesligist Science City Jena hat auf die sportliche Krise reagiert und Trainer Björn Harmsen freigestellt. Das gab der Aufsteiger am Mittwoch bekannt.

Jena wartet in der Liga seit vier Spielen auf einen Sieg, am Dienstag hatten die Thüringer eine 82:93-Niederlage gegen das Schlusslicht Löwen Braunschweig kassiert. Für Harmsen übernimmt der US-Amerikaner Mike Taylor bis Saisonende.

Abstiegskampf: Jena hofft auf Trainerwechsel

In der Tabelle liegt Jena bei fünf verbleibenden Spielen auf Platz 16 und damit nur knapp vor den Abstiegsrängen.