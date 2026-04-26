BBL-Kracher: Alba jagt Bayern – Showdown am Freitag um Rang 1

SID 26.04.2026 • 19:49 Uhr ALBA bleibt dem FC Bayern auf den Fersen. Der Titelkampf spitzt sich zu.

ALBA Berlin bleibt dem FC Bayern im Rennen um dem Hauptrundensieg in der Basketball Bundesliga (BBL) hartnäckig auf den Fersen.

Das 87:61 (33:35) bei den Skyliners Frankfurt war für das Team von Trainer Pedro Calles der vierte Erfolg in Serie, ALBA steht nun bei 46:16 Punkten. Spitzenreiter München (48:10) hat zwei Spiele weniger als der Verfolger absolviert, am Freitag (18.00 Uhr) kommt es zum direkten Duell.

ALBA festigt Rang zwei

Selbst wenn sich Berlin bei den Bayern durchsetzen sollte, ist der Sprung auf Platz eins unwahrscheinlich. Beide Rivalen haben ihr Ticket für das Playoff-Viertelfinale bereits sicher. ALBA festigte in Frankfurt Rang zwei vor Pokalsieger BMA365 Bamberg Baskets (40:20).

Nach einer offenen ersten Hälfte setzten sich die Gäste im einseitigen dritten Viertel (28:10) deutlich ab. Der deutsche Nationalspieler Jack Kayil war bester Werfer der Berliner (17 Punkte).