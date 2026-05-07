BBL: Anton Gavel zum Trainer des Jahres gekürt – Bamberg jubelt

SID 07.05.2026 • 10:27 Uhr Anton Gavel ist als Trainer des Jahres ausgezeichnet worden. Der 41-Jährige ist der dritte Chefcoach der Franken nach Dirk Bauermann und Chris Fleming, dem diese Ehre zuteil wird.

Anton Gavel führte die BMA365 Bamberg Baskets beim Top Four im Februar mit dem Pokalsieg zum ersten Titel seit sieben Jahren, jetzt ist der frühere deutsche Nationalspieler in der Basketball Bundesliga (BBL) als Trainer des Jahres ausgezeichnet worden.

Der 41-Jährige bekommt den Award zum ersten Mal und ist der dritte Bamberger Chefcoach nach Dirk Bauermann (2002/03 und 2003/04) und Chris Fleming (2010/11), dem diese Ehre zuteil wird.

BBL: Gavel dominiert Trainer-Wahl

Die Wahl war eine klare Angelegenheit. Gavel, der als Trainer von ratiopharm Ulm 2023 die Meisterschaft gefeiert hatte, setzte sich mit 78,2 Prozent der Stimmen vor Jacques Schneider von Aufsteiger VET-CONCEPT Gladiators Trier (14,5) und Sasa Filipovski (Fitness First Würzburg Baskets/5,5) durch.

Stimmberechtigt waren die jeweils ersten Co-Trainer sowie die Teamkapitäne der 18 Klubs, 140 Medienschaffende sowie fünf ehemalige Bundesliga-Profis.