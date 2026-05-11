Bayern-Knall: Tarlac geht – Ulm-Macher Leibenath übernimmt

SID 11.05.2026 • 14:41 Uhr Der 53-Jährige, seit 2024 Sportchef, geht zum Saisonende aus persönlichen Gründen.

Nur ein Jahr nach dem Aufstieg in die Geschäftsführung verlässt Dragan Tarlac den deutschen Basketballmeister Bayern München. Der 53-jährige, seit 2024 Sportchef, geht zum Saisonende aus persönlichen Gründen und wird durch Thorsten Leibenath ersetzt. Der neue Geschäftsführer Sport ist derzeit Sportdirektor bei Ligakonkurrent ratiopharm Ulm.

Bayern-Basketball setzt auf Leibenath

Tarlac habe „den Weg unserer Basketballer in einer nicht ganz einfachen Phase mit seiner Art fortgeführt“, sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer: „Unser kompletter Fokus liegt nun darauf, dass wir die gemeinsame Zeit mit dem erneuten Gewinn der Meisterschaft erfolgreich krönen. Gleichzeitig sind wir sehr froh, in Thorsten Leibenath einen exzellenten Kenner der nationalen und internationalen Basketballszene als Nachfolger gefunden zu haben.“

Im vergangenen Sommer hatte Marko Pesic bei den Bayern seinen Abschied zum Jahresende angekündigt – im Zuge dieser Entscheidung war die Geschäftsführung zum 1. Juli 2025 um Tarlac und Chief Strategy Officer Adrian Sarmiento erweitert worden. Seit Anfang des Jahres hatte das Duo die alleinige Verantwortung.